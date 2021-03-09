На Кубани два дня подряд регистрируют по 137 человек с коронавирусом

В России 9 марта впервые с октября прошлого года зафиксировали меньше 10 тыс. случаев коронавируса за сутки

Согласно данным федерального оперштаба, в России за прошлый день выявили 9 тыс. 445 случаев COVID-19. Как отметил телеканал «Дождь», в стране впервые с 3 октября зафиксировали меньше 10 тыс. зараженных.

Всего за время пандемии положительные тесты получили 4 млн 342 тыс. 474 жителя России. За весь период умерли 89 тыс. 809 заболевших (+336 за сутки), а 3 млн 932 тыс. 177 человек выздоровели (+9 тыс. 931).