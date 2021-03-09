На Кубани два дня подряд регистрируют по 137 человек с коронавирусом
В России 9 марта впервые с октября прошлого года зафиксировали меньше 10 тыс. случаев коронавируса за сутки
Согласно данным федерального оперштаба, в России за прошлый день выявили 9 тыс. 445 случаев COVID-19. Как отметил телеканал «Дождь», в стране впервые с 3 октября зафиксировали меньше 10 тыс. зараженных.
Всего за время пандемии положительные тесты получили 4 млн 342 тыс. 474 жителя России. За весь период умерли 89 тыс. 809 заболевших (+336 за сутки), а 3 млн 932 тыс. 177 человек выздоровели (+9 тыс. 931).
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 1 тыс. 66, в Санкт-Петербурге — 941, в Московской области — 523.
На юге России и в регионах Северного Кавказа статистика следующая: Ростовская область — 262, Краснодарский край — 137, Кабардино-Балкария — 66, Ставропольский край — 62, Крым — 58, Севастополь — 45, Дагестан — 38, Северная Осетия — 25, Карачаево-Черкесия — 21, Адыгея — 13, Ингушетия — 12, Чечня — 11.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, в числе 137 новых пациентов 58 мужчин и 79 женщин. Также коронавирусом заболели два ребенка. Самому младшему заболевшему 7 месяцев, а старшему — 92 года.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 33;
- в Новороссийске и Тихорецком районе — по 12;
- в Сочи и Кавказском районе — по 11;
- в Анапе — 8;
- в Геленджике и Динском районе — по 7;
- в Ейске — 5;
- в Армавире и Апшеронском районе — по 4;
- в Белореченском и Отрадненском районах — по 3;
- в Славянском, Выселковском, Тбилисском, Белоглинском районах — по 2;
- в Абинском, Брюховецком, Каневском, Курганинском, Кущевском, Красноармейском, Успенском, Щербиновском, Новокубанском районах — по 1.
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае коронавирусная инфекция официально подтвердилась у 39 тыс. 707 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 699,6.
По данным краевого минздрава, выздоровели 34 тыс. 618 пациентов, еще 2 тыс. 56 человек умерли. 76 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 человека — на ЭКМО. В лабораториях Кубани провели 2 млн 580 тыс. 458 исследований на COVID-19.
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