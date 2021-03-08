На Кубани третий день подряд фиксируют по 14 смертей от коронавируса

Краснодарский край

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К 8 марта оперштаб Краснодарского края сообщил о 2 тыс. 42 смертях, вызванных коронавирусом

Как сообщали Юга.ру, за последние сутки в регионе официально подтвердили 137 новых заражений COVID-19.

Летальные случаи зафиксировали в 6 муниципалитетах. У всех инфицированных развилась тяжелая двусторонняя пневмония.

В Краснодаре скончались 6 мужчин в возрасте от 36 до 70 лет. Пациенты проживали в Краснодаре, Геленджике, Анапе и Курганинском районе.

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В Крымском районе умерли 3 женщины — 66-летняя жительница района, 75-летняя пациентка из Геленджика и 80-летняя анапчанка. В Тихорецком районе скончался местный житель 87 лет, в Усть-Лабинском районе — пациентка 82 лет из Выселковского района.

Врачам сочинского госпиталя не удалось спасти 65-летнюю жительницу Курганинского района и 76-летнего жителя курорта. В Новороссийске умер житель 63 лет.

Всего за время пандемии в регионе от коронавируса умерло 2 тыс. 42 человек.

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