Напомним, в августе в соцсетях распространилось видео, снятое под Сочи на границе с Абхазией. На кадрах помощник президента Абхазии Ахра Авидзба за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser на скорости въехал в ворота, игнорируя требование пограничников остановиться. Ограждение снесло, а иномарка поехала дальше по дороге. Позже чиновник объяснил, что его продержали на КПП «Псоу» почти пять часов из-за долгов по услугам ЖКХ и налогам.

В октябре власти Абхазии сообщили, что за нарушение режима пересечения границы Авидзба был задержан в Сочи на десять суток. А в ноябре помощник президента Абхазии объявил, что «в связи с утратой веры в наше общее дело» уволился с поста, который он занимал с июня 2020 года.

Вечером 4 марта Ахру Авидзбу задержали в селе Гумиста Сухумского района, после чего в его доме прошли обыски. По данным «Кавказского узла», в спецоперации участвовало около 50 человек.

Силовики нашли патроны, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, огнестрельное оружие российского и иностранного производства, пистолеты и специальное снаряжение и радиопередающие устройства.