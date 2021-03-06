Силовики нашли оружие и боеприпасы у экс-помощника президента Абхазии, который летом протаранил ворота на границе с РФ
В МВД Абхазии в начале марта задержали бывшего помощника президента республики Ахры Авидзбы
Напомним, в августе в соцсетях распространилось видео, снятое под Сочи на границе с Абхазией. На кадрах помощник президента Абхазии Ахра Авидзба за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser на скорости въехал в ворота, игнорируя требование пограничников остановиться. Ограждение снесло, а иномарка поехала дальше по дороге. Позже чиновник объяснил, что его продержали на КПП «Псоу» почти пять часов из-за долгов по услугам ЖКХ и налогам.
В октябре власти Абхазии сообщили, что за нарушение режима пересечения границы Авидзба был задержан в Сочи на десять суток. А в ноябре помощник президента Абхазии объявил, что «в связи с утратой веры в наше общее дело» уволился с поста, который он занимал с июня 2020 года.
Вечером 4 марта Ахру Авидзбу задержали в селе Гумиста Сухумского района, после чего в его доме прошли обыски. По данным «Кавказского узла», в спецоперации участвовало около 50 человек.
Силовики нашли патроны, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, огнестрельное оружие российского и иностранного производства, пистолеты и специальное снаряжение и радиопередающие устройства.
5 марта в пресс-службе МВД Абхазии рассказали, что в доме Авидзбы задержали еще пятерых иностранцев, их личности устанавливаются. На фотографиях с задержанными, опубликованных на сайте МВД, указано, что четверо из них — уроженцы Донецка, еще один мужчина — из Кабардино-Балкарии.
Кто такой Ахра Авидзба
Ахра Авидзба родился в Сочи 27 января 1986 года. Окончил сочинский филиал РУДН. По информации «Кавказского узла», в конце 2019 — начале 2020 годов возглавлял уличные акции, которые привели к смещению президента. До этого воевал в самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР), Герой ДНР.