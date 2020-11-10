Ранее Юга.ру писали об инциденте с Авидзбой, который стал помощником президента в июне этого года. 8 августа в соцсетях распространилось видео, снятое под Сочи на границе с Абхазией. Авидзба, находившийся за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser, проигнорировал требование правоохранителей и на скорости въехал в ворота. Ворота снесло, после чего иномарка дальше поехала по дороге.

Позже чиновник объяснил свой поступок тем, что его заставили остаться на КПП из-за долгов. Он пообещал оплатить налоги позднее и показал свой дипломатический паспорт, но на это никто не отреагировал:

«Человек решил пять часов мне мозги пролечить, продержать, ну и на пятый час… Тем более моя машина досмотрена, все документы у меня, я сижу в своем транспортном средстве — я просто продолжил свой путь следования».

Спустя несколько дней стало известно, что Авидзба имеет в России неоплаченные штрафы на 300 тыс. рублей и задолженности по уплате налогов на 600 тыс. рублей. Власти Абхазии начали проверку инцидента, а 3 октября СМИ сообщили, что Авидзба был задержан в Сочи на 10 суток за нарушение режима пересечения границы. По данным властей Абхазии, он добровольно явился в следственные органы России.

9 ноября чиновник опубликовал в своем фейсбуке отсканированное заявление президенту Абхазии Аслану Бжании об отставке. В нем помощник президента объяснил причины своего решения:

«В связи с утратой веры в наше общее дело и дальнейшей нецелесообразности моей работы в политической команде, противоречащей своим декларативным заявлениям и в реальности не предпринимающей необходимых действий для достижения целей по повышению благополучия нашего народа и развитию государства».

В посте Авидзба написал, что опубликовал документ для того, чтобы его никто не начал отговаривать.

«Шаг сделал, надеюсь, с подписанием не затянут! Можно даже по статье, если так быстрее и проще!», — заключил он.