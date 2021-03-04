На Кубани следствие назвало виновника гибели девочки под землей из грузовика
4 марта в следкоме рассказали о результатах медицинского исследования после происшествия в Динском районе, где ребенок погиб под завалом перегноя
Напомним, трагедия случилась вечером 2 марта в станице Старомышастовской. 40-летний водитель КамАЗа перевозил землю в частный двор. Во время выгрузки около машины находилась пятилетняя дочь владельцев дома. Спустя время родители заметили пропажу ребенка и начали искать его. Девочку нашли без признаков жизни под завалами земли.
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По факту смерти ребенка завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. 4 марта в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю рассказали новые подробности дела.
В причинении смерти по неосторожности заподозрили водителя машины. По версии следствия, мужчина не удостоверился в том, что в зоне выгрузки никого нет. В результате земляная смесь засыпала ребенка. Согласно предварительной информации из судебно-медицинского исследования, причиной смерти стала асфиксия дыхательных путей инородными массами.