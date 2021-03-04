На Кубани число заболевших коронавирусом превысило 39 тыс. человек

В Краснодарском крае за последние сутки выявили еще 145 случаев COVID-19

Согласно сводке федерального штаба по коронавирусу, за последние сутки по всей стране выявили еще 11 тыс. 385 инфицированных. Всего за время пандемии COVID-19 заразились 4 млн 290 тыс. 135 россиян. Из них 87 тыс. 823 человека умерли (+475), а 3 млн 869 тыс. 857 выздоровели (+16 тыс. 123).

Самый большой рост зараженных за сутки наблюдается в Москве: там положительные тесты на коронавирус получили 2 тыс. 150 человек. Следом идут Санкт-Петербург (+986) и Московская область (+693).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 271, Краснодарский край — 145 , Ставропольский край — 120, Кабардино-Балкария — 68, Крым — 67, Севастополь — 55, Дагестан — 44, Карачаево-Черкесия — 33, Северная Осетия — 25, Адыгея — 15, Ингушетия — 12, Чечня — 12.

Как уточнили в оперштабе Кубани, из 145 новых заболевших — 91 женщина и 54 мужчины. Самому старшему инфицированному 89 лет. Также ковид обнаружили у пятерых детей, младшему из которых один год.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 43;

в Новороссийске — 13;

в Геленджике — 10;

в Сочи — 8;

в Динском районе — 6;

в Апшеронском, Курганинском, Щербиновском районах и Горячем Ключе — по 5;

в Туапсинском, Ейском, Каневском и Тимашевском районах — по 4;

в Белореченском, Кавказском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском, Гулькевичском и Мостовском районах — по 3;

в Армавире и Усть-Лабинском районе — по 2;

в Брюховецком, Лабинском, Ленинградском, Северском, Новопокровском, Павловском и Белоглинском районах — по 1.

С начала пандемии в Краснодарском крае положительные тесты на коронавирус получили 39 тыс. 13 граждан, в том числе 2 тыс. 736 детей. Показатель заболеваемости — 687,4 случаев на 100 тыс. населения Кубани.

По данным регионального минздрава, 33 тыс. 910 пациентов выписаны с выздоровлением (+228 за сутки). За весь период от коронавирусной пневмонии на Кубани умерли 1 тыс. 987 человек (+14 новых летальных случаев). Еще 80 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 — на ЭКМО.