В Сочи от коронавируса умер 38-летний мужчина

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявили 146 новых случаев инфицирования. В ковид-госпиталях региона умерли 15 пациентов с подтвержденным COVID-19. У всех умерших была двусторонняя пневмония тяжелого течения и сопутствующие болезни, уточнили в краевом оперштабе.

В больницах Краснодара [каких именно, не указано] умерли четыре жителя города. Речь идет о двух женщинах в возрасте 50 и 66 лет, а также 63-летнем и 64-летнем мужчинах.

В Лабинском районе скончались два жителя Курганинского района, им было 68 лет и 72 года.

В Новороссийске медикам не удалось спасти 63-летнюю жительницу города. В Северском районе скончался 69-летний мужчина [его место жительства не уточняется]. В Туапсе от коронавирусной пневмонии скончалась 74-летняя пенсионерка, которая проживала в муниципалитете.

Также по одному летальному случаю зафиксировали в больницах Усть-Лабинского, Крымского и Тихорецкого районов: 66-летний житель Тбилисского района, 73-летний геленджичанин и 56-летний мужчина из Кавказского района соответственно.

Кроме того, трое мужчин скончались в клиниках Сочи. Им было 38, 55 и 80 лет.