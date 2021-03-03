В Новороссийске фермер подделал документы о покупке кроликов и незаконно получил 600 тыс. рублей субсидий

Полиция рассказала об уголовном деле в отношении двух жителей Новороссийска, которые занимались мошенничеством

Следствие установило, что 50-летняя глава сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива зарегистрировала 26-летнего близкого родственника как лицо, у которого есть личное подсобное хозяйство по производству крольчатины.

Злоумышленница приобрела подложные документы со сведениями о том, что мужчина купил более 1,5 тыс. молодых кроликов. После этого фермеру начислили субсидию в 600 тыс. рублей для возмещения части денег, якобы потраченных на молодняк. Злоумышленники получили деньги и использовали их по своему усмотрению.

На родственников завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Их оставили под подпиской о невыезде. Дело направили в суд, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 3 марта.

В феврале Юга.ру рассказывали, что СК раскрыл дело о крупном мошенничестве: винодельческое предприятие в Ейске незаконно получило свыше 100 млн рублей субсидий.