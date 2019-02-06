На Дону бизнесмен получил 4,5 года колонии за мошенничество с субсидиями и незаконный кредит

В Ростовской области суд вынес приговор предпринимателю из сферы сельского хозяйства, которого обвиняли в мошенничестве и незаконном получении кредита

Суд установил, что мужчина предоставил в областное министерство сельского хозяйства и продовольствия ложные сведения о якобы понесенных затратах на приобретение систем капельного орошения. На основании этих документов он получил более 4,8 млн рублей господдержки.

Кроме того, во время следствия нашли и другие эпизоды мошенничества при получении субсидий. Предприниматель незаконно получил кредит, причинив ущерб Россельхозбанку в 25 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 и ч. 4 ст.159 УК РФ (Мошенничество) и ч. 1 ст. 176 УК РФ (Незаконное получение кредита).

Приговором суда бизнесмену назначили 4,5 года колонии общего режима.