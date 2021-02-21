Винодельческое предприятие в Ейске незаконно получило свыше 100 млн рублей субсидий — СК

Что случилось? В сентябре прошлого года против генерального директора ООО «Приазовский винный дом», 47-летнего представителя учредителей предприятия и других лиц по материалам УФСБ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

21 сентября в домах подозреваемых, их родственников и других представителей винодельческого предприятия прошли обыски. Следователи изъяли документы, сообщали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В чем обвиняется руководство компании «Приазовский винный дом»? По данным следствия, топ-менеджеры винодельческого предприятия договорились похитить деньги из краевого бюджета.

Чтобы получить субсидии от регионального минсельхоза на компенсацию части затрат на закладку и уход за виноградниками, руководитель предприятия заключила с индивидуальными предпринимателями фиктивные бестоварные договоры на поставку шпалер (столбов, проволоки, якорей, кольев) на сумму более 58,7 млн рублей. Также она заключила фиктивные договоры подрядов на их установку и подвоз.

Фактически эти работы не выполнялись. Тем не менее, директор направила в минсельхоз документы и компания получила субсидию на сумму свыше 49,5 млн рублей. Деньги злоумышленники потратили по своему усмотрению.

19 февраля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что во время расследования обнаружили новые эпизоды преступной деятельности. Следователи возбудили еще два уголовных дела по аналогичной статье.

Что еще стало известно следователям? Выяснилось, что с ноября 2017 года по ноябрь 2019 руководство предприятия также заключало фиктивные договоры с индивидуальными предпринимателями. В итоге, за два года компания получила субсидии на общую сумму более 100 млн рублей. Деньги руководство винодельни потратило по своему усмотрению.

Для возмещения причиненного ущерба имущество злоумышленников арестовали.

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства, в том числе возможные другие эпизоды незаконной деятельности, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

ООО «Приазовский винный дом» зарегистрировано в Ейске в 2012 году. Учредители — группа физических лиц, генеральный директор — Ирина Андросова, сообщал «КоммерсантЪ».