В Краснодаре мужчина обманул пенсионерку, продав ей белье за 30 тыс. рублей

Краснодарский край

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В Краснодаре полиция задержала мужчину, который похитил у пенсионерки деньги и ювелирные изделия

В полицию Краснодара обратилась 71-летняя жительница поселка Российского. Она рассказала, что на улице Измаильской к ней обратился незнакомый молодой человек и предложил купить четыре комплекта постельного белья «за 30», не уточнив — рублей или тысяч рублей. Пенсионерка согласилась, после чего продавец подвез ее домой и помог занести белье.

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Дома женщина дала мужчине 1 тыс. рублей, однако продавец заявил, что белье стоит 30 тыс. рублей. Начался конфликт, но пенсионерка испугалась и отдала молодому человеку 25 тыс. рублей. Его это не устроило и он потребовал отдать ему все золотые украшения, которые у нее есть. Хозяйка дома принесла злоумышленнику одно кольцо, а второе он забрал силой. Ущерб превысил 35 тыс. рублей.

Полицейские изучили уличные камеры видеонаблюдения и в Юбилейном микрорайоне задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 30-летний житель Ставропольского края. Он рассказал, что деньги потратил, а кольца сдал в ломбард.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару 3 марта.

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Пожилые люди нередко становятся жертвами преступников. Так, в феврале в Кропоткине грабитель забрал у 101-летнего ветерана все сбережения — 1 тыс. 450 рублей, а в Геленджике приезжая задушила поясом от халата 99-летнюю пенсионерку и украла у нее 35 тыс. рублей.

Грабеж Краснодар Пенсионеры Полиция

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В Краснодаре мужчина обманул пенсионерку, продав ей белье за 30 тыс. рублей
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