На Кубани осудили мужчину, который представлялся газовиком и нападал на пенсионеров

Северский районный суд установил, что с августа 2018 по январь 2019 года житель Брюховецкого района совершил серию разбойных нападений, грабежей и краж в Краснодаре, а также в Лабинском, Белореченском, Динском, Усть-Лабинском и Северском районах. Он представлялся сотрудником коммунальных служб и под предлогом проверки газового и электрического оборудования проникал в дома пенсионеров и нападал на них. Мужчина забирал деньги и телефоны, после чего скрывался. Ущерб составил около 270 тыс. рублей.

Против злоумышленника возбудили дела по нескольким эпизодам ч.1,2,3 ст. 162 УК РФ (Разбой), п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба), п. «г» ч. 2 ст. 161 (Грабеж с применением насилия), ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Мужчина ранее уже был судим за аналогичные преступления. Суд признал его виновным в совершении 10 новых преступлений. Учитывая рецидив, его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Как писали Юга.ру, в 2018 году в Краснодаре лжесотрудницы газовой службы украли ордена и деньги у 95-летней женщины.