В Геленджике приезжая задушила 99-летнюю пенсионерку подушкой и поясом от халата

Следствие установило, что 34-летняя уроженка Костромской области приехала на юг и и арендовала комнату в гостевом доме на улице Пионерской в селе Кабардинка. Женщина помогала на возмездной основе 99-летней местной жительнице, живущей в соседнем доме.

25 февраля 2021 года приезжая праздновала прошедший День защитника Отечества и выпивала с сожителем в своей комнате. Когда мужчина уснул, она пошла в дом к пожилой соседке. Во время разговора между ними произошла ссора, после чего гостья начала душить хозяйку подушкой, а потом — поясом от халата. Убедившись в смерти пенсионерки, злоумышленница обыскала дом, забрала с собой 35 тыс. рублей и уехала из региона.