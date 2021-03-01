В Геленджике приезжая задушила 99-летнюю пенсионерку подушкой и поясом от халата

Краснодарский край

Распечатать

В конце февраля под Геленджиком убили и обокрали пожилую местную жительницу. Подозреваемая в преступлении задержана

Следствие установило, что 34-летняя уроженка Костромской области приехала на юг и и арендовала комнату в гостевом доме на улице Пионерской в селе Кабардинка. Женщина помогала на возмездной основе 99-летней местной жительнице, живущей в соседнем доме.

25 февраля 2021 года приезжая праздновала прошедший День защитника Отечества и выпивала с сожителем в своей комнате. Когда мужчина уснул, она пошла в дом к пожилой соседке. Во время разговора между ними произошла ссора, после чего гостья начала душить хозяйку подушкой, а потом — поясом от халата. Убедившись в смерти пенсионерки, злоумышленница обыскала дом, забрала с собой 35 тыс. рублей и уехала из региона.

На следующее утро погибшую обнаружила сиделка. Согласно заключению медэкспертов, причиной ее смерти стала асфиксия.

Читайте также:

Днем 26 февраля подозреваемую задержали в Ростове. На нее завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Женщину планируют заключить под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили 1 марта в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, в декабре 2020 года на Кубани осудили мужчину, который задушил таксистку в Северском районе.

Геленджик Следственный комитет Убийство

Новости

В Геленджике приезжая задушила 99-летнюю пенсионерку подушкой и поясом от халата
В Новороссийске девочка выпала с балкона многоэтажки
В Музыкальном микрорайоне Краснодара поставили водооткачивающую технику из-за постоянных засоров канализации
На Кубани грузовик выехал на встречку и устроил смертельное ДТП
Уроженка Кубани и мать тройняшек вышла в финал музыкального телеконкурса
Художник показал, как могли бы выглядеть микрорайоны Краснодара в человеческом облике

Лента новостей

«Вам лечение не нужно»
Сегодня, 08:00
«Вам лечение не нужно»
Жительнице Кубани отказывают в лекарствах от ВИЧ
«Я просто очень счастлива»
Сегодня, 16:10
«Я просто очень счастлива»
Жительница Кубани выиграла автомобиль
Тбилисский район подвел итоги пяти лет
26 февраля, 20:12 Партнерский
Тбилисский район подвел итоги пяти лет
Глава района рассказал о благоустройстве и бюджетах

Реклама на портале