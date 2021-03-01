В Геленджике приезжая задушила 99-летнюю пенсионерку подушкой и поясом от халата
В конце февраля под Геленджиком убили и обокрали пожилую местную жительницу. Подозреваемая в преступлении задержана
Следствие установило, что 34-летняя уроженка Костромской области приехала на юг и и арендовала комнату в гостевом доме на улице Пионерской в селе Кабардинка. Женщина помогала на возмездной основе 99-летней местной жительнице, живущей в соседнем доме.
25 февраля 2021 года приезжая праздновала прошедший День защитника Отечества и выпивала с сожителем в своей комнате. Когда мужчина уснул, она пошла в дом к пожилой соседке. Во время разговора между ними произошла ссора, после чего гостья начала душить хозяйку подушкой, а потом — поясом от халата. Убедившись в смерти пенсионерки, злоумышленница обыскала дом, забрала с собой 35 тыс. рублей и уехала из региона.
На следующее утро погибшую обнаружила сиделка. Согласно заключению медэкспертов, причиной ее смерти стала асфиксия.
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Днем 26 февраля подозреваемую задержали в Ростове. На нее завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Женщину планируют заключить под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили 1 марта в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Напомним, в декабре 2020 года на Кубани осудили мужчину, который задушил таксистку в Северском районе.