Еще 146 кубанцев получили положительные тесты на COVID-19
В Краснодарском крае к 3 марта зафиксировали 38 тыс. 868 случаев коронавируса
Согласно федеральной статистике, в России за сутки зарегистрировали 10 тыс. 535 новых носителей коронавируса. За весь период число заражённых россиян достигло 4 млн 278 тыс. 750 человек. Из них выздоровели 3 млн 853 тыс. 734 (+15 тыс. 694), а 87 тыс. 348 умерли (+452).
Самый большой прирост инфицированных за сутки наблюдается в Москве: там зарегистрировали 1 тыс. 284 новых случая COVID-19. Следом идут Санкт-Петербург (+962) и Московская область (+691).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 277, Краснодарский край — 146, Ставропольский край — 93, Кабардино-Балкария — 69, Крым — 65, Севастополь — 54, Дагестан — 40, Карачаево-Черкесия — 36, Северная Осетия — 27, Ингушетия — 21, Чечня — 11, Адыгея — 10.
В оперштабе Кубани уточнили, что из 146 заболевших — 67 мужчин и 79 женщин. Также коронавирус обнаружили у пятерых детей. Возраст пациентов — от 1 года до 90 лет.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 42;
- в Динском районе — 15;
- в Армавире и Каневском районе — по 8;
- в Сочи — 7;
- в Кавказском, Усть-Лабинском и Крымском районах — по 6;
- в Апшеронском районе — 5;
- в Белореченском, Выселковском и Отрадненском районах — по 4;
- в Горячем Ключе и Геленджике, Северском, Тбилисском и Гулькевичском районах — по 3;
- в Анапе, Абинском, Темрюкском и Белоглинском районах — по 2;
- в Новороссийске, Кореновском, Туапсинском, Брюховецком, Крыловском, Ленинградском, Новокубанском и Павловском районах — по 1.
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Всего за время пандемии лаборатории края провели 2 млн 545 тыс. 49 исследований на COVID-19. К 3 марта положительные тесты получили 38 тыс. 868 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 684,8 случаев.
По данным регионального минздрава, выздоровели 33 тыс. 682 пациентов (+221 за сутки). Скончались 1 тыс. 973 человека (+15). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 73 пациента, еще 3 — на ЭКМО.
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