Еще 146 кубанцев получили положительные тесты на COVID-19

В Краснодарском крае к 3 марта зафиксировали 38 тыс. 868 случаев коронавируса

Согласно федеральной статистике, в России за сутки зарегистрировали 10 тыс. 535 новых носителей коронавируса. За весь период число заражённых россиян достигло 4 млн 278 тыс. 750 человек. Из них выздоровели 3 млн 853 тыс. 734 (+15 тыс. 694), а 87 тыс. 348 умерли (+452).

Самый большой прирост инфицированных за сутки наблюдается в Москве: там зарегистрировали 1 тыс. 284 новых случая COVID-19. Следом идут Санкт-Петербург (+962) и Московская область (+691).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 277, Краснодарский край — 146 , Ставропольский край — 93, Кабардино-Балкария — 69, Крым — 65, Севастополь — 54, Дагестан — 40, Карачаево-Черкесия — 36, Северная Осетия — 27, Ингушетия — 21, Чечня — 11, Адыгея — 10.

В оперштабе Кубани уточнили, что из 146 заболевших — 67 мужчин и 79 женщин. Также коронавирус обнаружили у пятерых детей. Возраст пациентов — от 1 года до 90 лет.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 42;

в Динском районе — 15;

в Армавире и Каневском районе — по 8;

в Сочи — 7;

в Кавказском, Усть-Лабинском и Крымском районах — по 6;

в Апшеронском районе — 5;

в Белореченском, Выселковском и Отрадненском районах — по 4;

в Горячем Ключе и Геленджике, Северском, Тбилисском и Гулькевичском районах — по 3;

в Анапе, Абинском, Темрюкском и Белоглинском районах — по 2;

в Новороссийске, Кореновском, Туапсинском, Брюховецком, Крыловском, Ленинградском, Новокубанском и Павловском районах — по 1.

Всего за время пандемии лаборатории края провели 2 млн 545 тыс. 49 исследований на COVID-19. К 3 марта положительные тесты получили 38 тыс. 868 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 684,8 случаев.