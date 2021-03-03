В Сочи на месяц закрыли медицинский центр, где с нарушениями обследовали пациентов на COVID-19

Обновлено . В 9:48 в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю сообщили, что сейчас медицинский центр «Формула здоровья» возобновил работу .

Сотрудники учреждения не соблюдали санитарные нормы и правила при проведении обследований пациентов на COVID-19. Лаборанты нарушали правила безопасности при работе с микроорганизмами нескольких групп патогенности, а забор анализов отсутствовал в перечне услуг, предоставляемых центром.

В связи с этим был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По решению суда приставы приостановили деятельность медцентра на 30 суток.

В присутствии судебных приставов персонал забрал личные вещи, после чего доступ в помещение ограничили, приборы отключили от электричества, кассу и входы в лабораторию опечатали, а в здании запустили систему охранной и пожарной безопасности.

Медицинский центр не начнет свою работу до тех пор, пока не устранит все нарушения, подчеркнули в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.