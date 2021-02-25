В Геленджике предприниматели перекрыли проход к реке и сбрасывали в нее стоки

25 февраля в прокуратуре рассказали о том, что около реки Мезыбь в Геленджике организовали незаконную автостоянку

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и выяснила, что две компании нарушают требования лесного законодательства. ООО «ПМП» и ООО «Эдельвейс» организовали стоянку и проезд транспорта на арендованном лесном участке в водоохранной зоне. Также они сбрасывали сточные воды в реку Мезыбь и разместили строения, которые ограничивали свободный доступ людей к берегу.

Прокуратура обратилась с иском в суд. В суде согласились с требованиями прокурора, однако ответчики обжаловали решение. Апелляционная и кассационная инстанции не удовлетворили жалобы арендаторов. Исполнение решения суда находится на контроле, заявили в пресс-службе ведомства 25 февраля.

Ранее Юга.ру писали, что в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком предприниматель незаконно брал деньги за доступ к водопадам. В 2019 году на него подали в суд.