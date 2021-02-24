В Краснодаре завели дело на 20-летнего парня за угон машины

Краснодарский край

Распечатать

24 февраля в полиции Краснодара рассказали об угоне иномарки

В дежурную часть обратилась жительница дома на улице Мачуги. Женщина рассказала, что накануне она и ее супруг познакомились в развлекательном заведении с мужчиной. Пара позвала его к себе домой выпить. После того как гость ушел из квартиры, хозяева обнаружили пропажу машины.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 20-летний житель станицы Ленинградской. Ранее парня уже привлекали к уголовной ответственности за кражу.

Читайте также:

Сотрудники ДПС получили ориентировку на иномарку, ее нашли в Крыловском районе. В отделе полиции молодой человек признался в содеянном и рассказал, что незаметно забрал ключи и добрался на автомобиле до своего дома. По словам парня, он планировал вернуть машину владелице.

На кубанца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару 24 февраля.

Как писали Юга.ру, 18 февраля стало известно, что в Абинском районе 22-летний парень угнал машину и уснул в ней.

Автомобили Краснодар Полиция Угоны

Новости

Путин увеличил штрафы за неповиновение силовикам на митингах и не только
Эмблемы ФК «Кубань» продадут с аукциона
На Кубани собака застряла между бетонными плитами, потребовалась помощь спасателей
В Краснодаре сняли ограничения проезда на перекрестке улиц Московской и Солнечной
В Краснодаре сгорела вторая «Газель» за два дня
В Краснодаре пройдет выставка живописи и графики Василия Ленивкина

Лента новостей

Весна на Кубани будет холодной и дождливой
Сегодня, 08:01
Весна на Кубани будет холодной и дождливой
Все народные приметы говорят об этом
«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста»
22 февраля, 08:01
«Я не обижаюсь на людей за критику моего возраста»
Интервью с главным архитектором Анапы Кариной Бронниковой
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
18 февраля, 18:31
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Отвечаем в 5 карточках

Реклама на портале