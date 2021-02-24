В Краснодаре завели дело на 20-летнего парня за угон машины

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 20-летний житель станицы Ленинградской. Ранее парня уже привлекали к уголовной ответственности за кражу.

В дежурную часть обратилась жительница дома на улице Мачуги. Женщина рассказала, что накануне она и ее супруг познакомились в развлекательном заведении с мужчиной. Пара позвала его к себе домой выпить. После того как гость ушел из квартиры, хозяева обнаружили пропажу машины.

Сотрудники ДПС получили ориентировку на иномарку, ее нашли в Крыловском районе. В отделе полиции молодой человек признался в содеянном и рассказал, что незаметно забрал ключи и добрался на автомобиле до своего дома. По словам парня, он планировал вернуть машину владелице.

На кубанца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, рассказали в пресс-службе УМВД России по Краснодару 24 февраля.

Как писали Юга.ру, 18 февраля стало известно, что в Абинском районе 22-летний парень угнал машину и уснул в ней.