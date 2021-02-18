На Кубани 22-летний парень угнал машину и уснул в ней

Краснодарский край

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18 февраля в полиции рассказали об угоне машины в Абинском районе

По данным полиции, 22-летний парень на работе похитил ключ от машины, который лежал на столе. Он сел в автомобиль и уехал на нем кататься по району. Однако в пути машина заглохла.

Женщина, которая обнаружила пропажу транспортного средства, обратилась в полицию. Сотрудники ДПС нашли автомобиль и увидели угонщика, спящего в салоне. Парня задержали и доставили в отдел.

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На местного жителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). 18 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что завершили расследование и дело направили в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Это не первый подобный случай на Кубани. Осенью 2019 года в Кореновском районе на обочине дороги обнаружили машину со спящим парнем внутри. Накануне он ее угнал у местной жительницы. 

Абинский район Автомобили Угоны

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