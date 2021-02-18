На Кубани 22-летний парень угнал машину и уснул в ней

18 февраля в полиции рассказали об угоне машины в Абинском районе

По данным полиции, 22-летний парень на работе похитил ключ от машины, который лежал на столе. Он сел в автомобиль и уехал на нем кататься по району. Однако в пути машина заглохла.

Женщина, которая обнаружила пропажу транспортного средства, обратилась в полицию. Сотрудники ДПС нашли автомобиль и увидели угонщика, спящего в салоне. Парня задержали и доставили в отдел.