На Кубани 22-летний парень угнал машину и уснул в ней
18 февраля в полиции рассказали об угоне машины в Абинском районе
По данным полиции, 22-летний парень на работе похитил ключ от машины, который лежал на столе. Он сел в автомобиль и уехал на нем кататься по району. Однако в пути машина заглохла.
Женщина, которая обнаружила пропажу транспортного средства, обратилась в полицию. Сотрудники ДПС нашли автомобиль и увидели угонщика, спящего в салоне. Парня задержали и доставили в отдел.
На местного жителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). 18 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что завершили расследование и дело направили в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Это не первый подобный случай на Кубани. Осенью 2019 года в Кореновском районе на обочине дороги обнаружили машину со спящим парнем внутри. Накануне он ее угнал у местной жительницы.