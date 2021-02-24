У жителя Геленджика похитили майнинг-ферму за 600 тысяч рублей

Краснодарский край, Вся Россия

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В феврале в Ульяновске осудили двух мужчин, которые обманом получили майнинг-ферму геленджичанина

Следствие установило, что осенью 2019 года 43-летний житель республики Марий Эл увидел в интернете объявление о продаже майнинг-фермы. Компьютерное оборудование предлагал житель Геленджика. Потенциальный покупатель договорился с владельцев фермы о покупке и оформил транспортировку товара через Ульяновск. При этом злоумышленник не собирался оплачивать оборудование и предложил знакомому получить технику по подложным документам. Сообщники получили ферму, скрылись и распорядились чужим имуществом по своему усмотрению.

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В результате жителю Кубани был причинен ущерб в размере почти 600 тыс. рублей. На мошенника завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Его приговорили к четырем годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ульяновской области 24 февраля. Его подельника осудили на 2,5 года условно.

Как писали Юга.ру, в начале февраля в Краснодаре завели уголовное дело на 16-летнего юношу за мошенничество в компьютерных играх.

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