На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 100 женщин и 64 мужчин

В Краснодарском крае к 21 февраля зарегистрировали 37 тыс. 340 случаев COVID-19

Согласно данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки выявили 12 тыс. 742 новых случая коронавируса, написал RT. За все время пандемии инфекция подтвердилась у 4 млн 164 тыс. 726 человек. Из них 83 тыс. 293 скончались (+417 новых летальных исходов), а 3 млн 713 тыс. 445 выздоровели (+16 тыс. 12).

Самый большой суточный прирост инфицированных наблюдается в Москве — 1 тыс. 602. Следом идут Санкт-Петербург (+996) и Московская область (+735).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация по новым зараженным следующая: Ростовская область — 316, Краснодарский край — 164 , Ставропольский край — 144, Крым — 106, Кабардино-Балкария — 74, Севастополь — 68, Дагестан — 54, Карачаево-Черкесия — 45, Северная Осетия — 38, Ингушетия — 18, Адыгея — 15, Чечня — 12.

Как уточнили в оперштабе Кубани, среди 164 новых заболевших — 100 женщин и 64 мужчины. Также коронавирус подтвердился у семи детей. Возраст пациентов от 2 до 96 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 56;

в Сочи — 19;

в Новороссийске — 9;

в Горячем Ключе, Кореновском, Тимашевском, Гулькевичском и Павловском районах — по 6;

в Динском районе — 8;

в Тихорецком районе — 7;

в Выселковском, Усть-Лабинском и Приморско-Ахтарском районе — по 4;

в Геленджике, Армавире, в Белореченском и Ейском районах — по 3;

в Туапсинском и Каневском районах — по 2;

в Анапе, Кавказском, Калининском, Красноармейском, Отрадненском, Староминском и Тбилисском муниципалитетах — по 1.

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За все время пандемии в лабораториях региона провели 2 млн 487 тыс. 896 исследований на COVID-19. К 21 февраля инфекцию обнаружили у 37 тыс. 340 человек, в том числе у 2 тыс. 693 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 657,9 случаев на 100 тыс. населения края.