На Кубани от ковида снова умерли 16 пациентов

Краснодарский край, Вся Россия

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Оперштаб Краснодарского края четвертый день подряд сообщает о 16 летальных случаях, вызванных коронавирусом

Напомним, за последние сутки в регионе выявили 162 новых случая COVID-19. В инфекционных госпиталях Кубани зафиксировали смерть 16 пациентов. У всех умерших была двусторонняя пневмония тяжелого течения и сопутствующие заболевания.

Так, в больницах Краснодара скончались шесть человек — трое мужчин и три женщины. Пациентам было от 70 до 95 лет. Они проживали в краевом центре и в Сочи.

В Усть-Лабинске умер 65-летний местный житель. В Тихорецке — 74-летний мужчина из Кавказского района. В Крымске — 72-летний геленджичанин. В Новороссийске — 74-летний мужчина [место жительства не уточняется]. В Армавире в возрасте 61 года скончался житель города.

В инфекционных госпиталях Сочи не удалось спасти пять человек. Там умерли четверо мужчин и одна женщина. Возраст пациентов от 66 до 96 лет.

Отметим, что ежедневная статистика по смертям в Краснодарском крае показывает одно и то же число уже четвертые сутки.

Всего к 20 января на Кубани подтвердилась смерть от COVID-19 1 тыс. 807 человек. По всей стране число жертв возросло до 82 тыс. 876, написал телеканал «360».

Коронавирус Медицина Министерство здравоохранения РФ смерть Эпидемии

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