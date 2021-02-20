На Кубани от ковида снова умерли 16 пациентов

Напомним, за последние сутки в регионе выявили 162 новых случая COVID-19. В инфекционных госпиталях Кубани зафиксировали смерть 16 пациентов. У всех умерших была двусторонняя пневмония тяжелого течения и сопутствующие заболевания.

Так, в больницах Краснодара скончались шесть человек — трое мужчин и три женщины. Пациентам было от 70 до 95 лет. Они проживали в краевом центре и в Сочи.

В Усть-Лабинске умер 65-летний местный житель. В Тихорецке — 74-летний мужчина из Кавказского района. В Крымске — 72-летний геленджичанин. В Новороссийске — 74-летний мужчина [место жительства не уточняется]. В Армавире в возрасте 61 года скончался житель города.

В инфекционных госпиталях Сочи не удалось спасти пять человек. Там умерли четверо мужчин и одна женщина. Возраст пациентов от 66 до 96 лет.