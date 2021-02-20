Новороссийские моряки с греческого судна попросили помочь им вернуться домой

19 февраля в пресс-службе союза моряков рассказали о ситуации на греческом судне, где работают люди из Новороссийска

Танкер Marvin Star греческой компании Marvin Shipping ходит под флагом Маршалловых островов. На нем работают моряки из России и Грузии. Сейчас судно работает между портами Сингапура, Малайзии и Индонезии. Трое новороссийских моряков обратились в Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) и попросили помочь вернуться на родину. По данным союза, им перестали оплачивать работу в декабре 2020 года.

«С конца прошлого года судовладелец «кормит завтраками» свой грузино-российский экипаж и каждый раз находит поводы продлевать контракты. Моряки идут на это вынужденно: из опасения не получить зарплату», — объясняют в организации.

При этом моряки жалуются, что им не организовывают смены.

«Естественно, сейчас в каждой стране свои условия по списанию, и организовать смену непросто, но мы ходим между тремя странами, неужели ни в одной из них нельзя нас поменять», — сказал один из обратившихся россиян.

Таким образом, при контракте на три-пять месяцев сотрудники работают по 8-12 месяцев. Как добавили в РПСМ, положение моряков усугубляют перебои с поставками продуктов.

Напомним, в июне 2020 года стало известно, что в Туапсе иностранные моряки застряли на брошенном судне без еды и воды.