В Сочи во время шторма смыло в море женщину с собакой. Их начали искать спустя четыре дня

Краснодарский край

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19 февраля стало известно о том, что в минувшие выходные в Сочи штормовой волной смыло в море женщину и ее собаку

Инцидент произошел 14 февраля на пляже «Чайка» в районе санатория «Южное взморье». Подробности случившегося стали известны только сегодня.

«Мы получили письменное заявление от сестры пропавшей только 18 февраля и сразу приступили к поискам. Ранее женщина писала заявление в полицию, к нам официально не обращалась», — сообщили порталу Юга.ру 19 февраля в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Представитель пресс-службы уточнила, что 18 февраля километр береговой полосы в районе места, где смыло 46-летнюю женщину с собакой, обследовали три спасателя. Поиск результатов не дал.

Из-за шторма 19 февраля спасатели не могут проводить поисково-спасательные работы. Их продолжат, как только позволят погодные условия.

Напомним, в феврале прошлого года в поселке Лазаревском во время шторма волной смыло в море двух 14-летних школьников, которые переходили реку Псезуапсе.

МЧС Происшествия Сочи Черное море

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