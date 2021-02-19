19 февраля стало известно о том, что в минувшие выходные в Сочи штормовой волной смыло в море женщину и ее собаку

Инцидент произошел 14 февраля на пляже «Чайка» в районе санатория «Южное взморье». Подробности случившегося стали известны только сегодня.

«Мы получили письменное заявление от сестры пропавшей только 18 февраля и сразу приступили к поискам. Ранее женщина писала заявление в полицию, к нам официально не обращалась», — сообщили порталу Юга.ру 19 февраля в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Представитель пресс-службы уточнила, что 18 февраля километр береговой полосы в районе места, где смыло 46-летнюю женщину с собакой, обследовали три спасателя. Поиск результатов не дал.

Из-за шторма 19 февраля спасатели не могут проводить поисково-спасательные работы. Их продолжат, как только позволят погодные условия.