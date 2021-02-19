На Кубани с начала пандемии коронавирусом заболели более 37 тыс. человек

Оперативный штаб Краснодарского края 19 февраля сообщил о 165 новых случаях COVID-19 в регионе

Согласно федеральной статистике, по всей стране за минувшие сутки зарегистрировали 13 тыс. 433 случая коронавируса, написал RT. Всего к 19 февраля известно о 4 млн 139 тыс. 31 зараженном жителе России. За весь период умерли 82 тыс. 396 человек (+470 новых летальных случаев), а 3 млн 679 тыс. 949 выздоровели (+18 тыс. 637).

Самый большой прирост инфицированных за сутки наблюдается в Москве — 1 тыс. 972. Следом идут Санкт-Петербург (+1 тыс. 87) и Московская область (+687).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 320, Краснодарский край — 165, Ставропольский край — 160, Крым — 117, Кабардино-Балкария — 76, Севастополь — 74, Дагестан — 60, Карачаево-Черкесия — 50, Северная Осетия — 39, Ингушетия — 29, Адыгея — 21, Чечня — 12.

Как уточнили в оперштабе Кубани, среди 165 новых зараженных 65 мужчин и 100 женщин. Возраст пациентов — от 9 месяцев до 92 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 57;

в Сочи — 11;

в Новороссийске — 10;

в Ейском районе — 9;

в Геленджике и Анапе, а также Туапсинском, Динском, Усть-Лабинском и Крымском районах — по 5;

в Армавире, Апшеронском, Кавказском и Тимашевском районах — по 4;

в Приморско-Ахтарском, Северском и Щербиновском — по 3;

в Горячем Ключе, Новопокровском, Выселковском, Крыловском, Отрадненском, Новокубанском, Павловском и Белоглинском районах — по 2;

в Белореченском, Кущевском, Красноармейском, Староминском, Темрюкском, Тихорецком и Гулькевичском районах — по 1.

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Всего к 19 февраля в лабораториях края провели 2 млн 473 тыс. 888 исследований на COVID-19. За весь период инфекцию обнаружили у 37 тыс. 14 человек. Показатель заболеваемости достиг 652,2 случая на 100 тыс. населения Кубани.