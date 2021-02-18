Оперштаб Кубани два дня подряд указывает одно и то же число заболевших COVID-19

Краснодарский край, Вся Россия

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Оперштаб Краснодарского края 18 февраля сообщил о 169 новых случаях заражения COVID-19 в регионе

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки зафиксировали 13 тыс. 447 новых случаев коронавируса, написал RT. За все время пандемии число зараженных в стране возросло до 4 млн 125 тыс. 598 человек. Из них 81 тыс. 926 умерли (+480 новых случаев), а 3 млн 661 тыс. 312 выздоровели (+18 тыс. 730 за сутки).

Рекордные показатели по заболеваемости за сутки: в Москве (+1 тыс. 950), Санкт-Петербурге (+1 тыс. 94), Московской области (+577).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 323, Краснодарский край — 169, Ставропольский край — 159, Крым — 126, Севастополь — 78, Кабардино-Балкария — 77, Дагестан — 62, Карачаево-Черкесия — 49, Северная Осетия — 40, Ингушетия — 28, Адыгея — 24, Чечня — 13.

Как уточнили в оперштабе Кубани, из 169 новых инфицированных 90 женщин и 79 мужчин. Самому старшему пациенту 88 лет, также ковидом заразился 15-летний подросток.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 55;
  • в Сочи — 24;
  • в Новороссийске — 11;
  • в Апшеронском районе — 10;
  • в Кавказском районе — 9;
  • в Динском — 8;
  • в Туапсинском районе, Геленджике и Анапе — по 5;
  • в Ейском и Крымском районах — по 4;
  • в Выселковском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Новопокровском и Гулькевичском районах — по 3;
  • в Белореченском, Брюховецком и Мостовском районах — по 2;
  • в Кореновском, Курганинском, Славянском, Тимашевском, Усть-Лабинском, Щербиновском и Белоглинском районах, а также в Горячем Ключе — по 1.

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С начала пандемии в Краснодарском крае в лабораториях сделали 2 млн 467 тыс. 102 исследования на COVID-19. За все время коронавирус подтвердился у 36 тыс. 849 человек, включая 2 тыс. 680 детей. Показатель заболеваемости достиг 649,3 случая на 100 тыс. населения.

По данным регионального минздрава, выздоровели 30 тыс. 203 (+271) человека. Еще 1 тыс. 775 заболевших спасти не удалось (+16). 86 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 — на ЭКМО. В стационарах проходит лечение 1 тыс. 221 человек с COVID-19, еще 3 тыс. 650 жителей лечатся на дому.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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