Оперштаб Кубани два дня подряд указывает одно и то же число заболевших COVID-19

Оперштаб Краснодарского края 18 февраля сообщил о 169 новых случаях заражения COVID-19 в регионе

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки зафиксировали 13 тыс. 447 новых случаев коронавируса, написал RT. За все время пандемии число зараженных в стране возросло до 4 млн 125 тыс. 598 человек. Из них 81 тыс. 926 умерли (+480 новых случаев), а 3 млн 661 тыс. 312 выздоровели (+18 тыс. 730 за сутки).

Рекордные показатели по заболеваемости за сутки: в Москве (+1 тыс. 950), Санкт-Петербурге (+1 тыс. 94), Московской области (+577).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 323, Краснодарский край — 169, Ставропольский край — 159, Крым — 126, Севастополь — 78, Кабардино-Балкария — 77, Дагестан — 62, Карачаево-Черкесия — 49, Северная Осетия — 40, Ингушетия — 28, Адыгея — 24, Чечня — 13.

Как уточнили в оперштабе Кубани, из 169 новых инфицированных 90 женщин и 79 мужчин. Самому старшему пациенту 88 лет, также ковидом заразился 15-летний подросток.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 55;

в Сочи — 24;

в Новороссийске — 11;

в Апшеронском районе — 10;

в Кавказском районе — 9;

в Динском — 8;

в Туапсинском районе, Геленджике и Анапе — по 5;

в Ейском и Крымском районах — по 4;

в Выселковском, Приморско-Ахтарском, Тихорецком, Новопокровском и Гулькевичском районах — по 3;

в Белореченском, Брюховецком и Мостовском районах — по 2;

в Кореновском, Курганинском, Славянском, Тимашевском, Усть-Лабинском, Щербиновском и Белоглинском районах, а также в Горячем Ключе — по 1.

С начала пандемии в Краснодарском крае в лабораториях сделали 2 млн 467 тыс. 102 исследования на COVID-19. За все время коронавирус подтвердился у 36 тыс. 849 человек, включая 2 тыс. 680 детей. Показатель заболеваемости достиг 649,3 случая на 100 тыс. населения.