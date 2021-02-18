На Кубани второй день подряд умирают по 16 человек с коронавирусом

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае 18 февраля зарегистрировали 16 новых летальных исходов, вызванных коронавирусом

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявили 169 новых случаев COVID-19, а в инфекционных госпиталях скончались 16 пациентов с коронавирусной пневмонией тяжелой формы.

Так, в краснодарских больницах умерли семь человек. Это двое мужчин 60 и 77 лет и пять женщин, которым было от 58 до 88 лет.

В Сочи скончались четыре женщины в возрасте от 64 до 84 лет. В Лабинске умерла 80-летняя жительница Новокубанского района, в Северской — 87-летняя пациентка.

Также пациенты с подтвержденным COVID-19 скончались в Тихорецке, Крымске и Армавире. В первом муниципалитете умерла 72-летняя жительница Новопокровского района, в Крымске — 61-летняя местная жительница. Армавирским медикам не удалось спасти 69-летнюю жительницу города.

С начала пандемии оперштаб Кубани сообщил о смерти 1 тыс. 775 пациентов с COVID-19. По всей стране число летальных случаев возросло до 81 тыс. 926, написал телеканал «360».

Отметим, что региональный оперштаб второй день подряд указывает одинаковое число как новых зараженных COVID-19, так и летальных случаев.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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На Кубани второй день подряд умирают по 16 человек с коронавирусом

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