В Краснодаре застройщик ЖК «АРС-Аврора» похитил более 530 млн рублей у дольщиков

Краснодарский край

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17 февраля суд в Краснодар вынес решение в отношении мужчины, который обманывал дольщиков

С 2013 по 2016 годы Сергей Сологуб привлекал средства дольщиков, представляясь застройщиком многоквартирного дома ЖК «АРС-Аврора» на улице Дзержинского, 95. Мужчина предлагал приобрести жилые и нежилые помещения. Таким образом он похитил более 530 млн рублей.

Вместе с Сологубом действовал Руслан Шеин, которого уже осудили и приговорили к реальному лишению свободы, и еще одно лицо, уголовное дело в отношении которого выделили в отдельное производство. От незаконных операций пострадали 104 человека и юридических лица.

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На Сологуба завели уголовное дело по 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). 17 февраля 2021 года Ленинский районный суд Краснодара признал его виновным и назначил четыре года в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. 

Напомним, в конце декабря в Краснодаре осудили застройщика, который обманул людей на 311 млн рублей.

Деньги Краснодар Мошенничество Обманутые дольщики Строительство Суд

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