В Краснодаре застройщик ЖК «АРС-Аврора» похитил более 530 млн рублей у дольщиков

17 февраля суд в Краснодар вынес решение в отношении мужчины, который обманывал дольщиков

С 2013 по 2016 годы Сергей Сологуб привлекал средства дольщиков, представляясь застройщиком многоквартирного дома ЖК «АРС-Аврора» на улице Дзержинского, 95. Мужчина предлагал приобрести жилые и нежилые помещения. Таким образом он похитил более 530 млн рублей.

Вместе с Сологубом действовал Руслан Шеин, которого уже осудили и приговорили к реальному лишению свободы, и еще одно лицо, уголовное дело в отношении которого выделили в отдельное производство. От незаконных операций пострадали 104 человека и юридических лица.