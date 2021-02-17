В Сочи горнолыжные курорты работают в ограниченном режиме из-за снега

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 17 февраля закрыли часть трасс из-за погодных условий

Напомним, ранее на курорте сильный снегопад повалил 35 деревьев за одну ночь. А еще за последние сутки в горах Сочи сошли четыре лавины.

Днем в среду в городе продолжается сильный снегопад. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что для того, чтобы исключить ЧС, горнолыжные курорты начали работать в ограниченном режиме. На трех из них — «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Лаура» — закрыли часть трасс и разрешили кататься только в безопасных секторах. Четвертый комплекс, «Альпика Сервис», закрыли полностью. 

Журналист Юга.ру, находящийся сейчас на «Красной Поляне», рассказал, что все работает в штатном режиме. Скипассы продают, а подъемники работают. Очередей около них не наблюдается.

Газпром Красная Поляна Роза Хутор Сочи

Новости

В Краснодаре горят ангары с ламинатом
В Сочи горнолыжные курорты работают в ограниченном режиме из-за снега
На Кубани ограбили 101-летнего ветерана
За одни сутки в Сочи сошли четыре лавины
В Сочи сильный снегопад повалил за ночь 35 деревьев
В Апшеронском районе из-за снегопада оказались отрезанными три населенных пункта

Лента новостей

«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Сегодня, 08:34
«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Что такое автокинотеатр в Краснодаре
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
15 февраля, 08:01
«Смотрели «9-ю роту»? Вот это наш полк»
История фотографии со старого кладбища
Учись там, где другие отдыхают
15 февраля, 09:32 Партнерский
Учись там, где другие отдыхают
Как освоить гончарный круг и итальянский язык на Черном море

Реклама на портале