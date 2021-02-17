В Сочи горнолыжные курорты работают в ограниченном режиме из-за снега

Напомним, ранее на курорте сильный снегопад повалил 35 деревьев за одну ночь. А еще за последние сутки в горах Сочи сошли четыре лавины.

Днем в среду в городе продолжается сильный снегопад. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что для того, чтобы исключить ЧС, горнолыжные курорты начали работать в ограниченном режиме. На трех из них — «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Лаура» — закрыли часть трасс и разрешили кататься только в безопасных секторах. Четвертый комплекс, «Альпика Сервис», закрыли полностью.

Журналист Юга.ру, находящийся сейчас на «Красной Поляне», рассказал, что все работает в штатном режиме. Скипассы продают, а подъемники работают. Очередей около них не наблюдается.