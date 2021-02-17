В пруду нашли тело женщины с татуировкой в виде розы, которая три месяца назад пропала под Краснодаром

Адыгея, Краснодарский край

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17 февраля в следственном комитете сообщили о смерти женщины, которую искали на территории Адыгеи и Краснодарского края

Юга.ру ранее писали о Ярославе Болговой, ее искали более двух месяцев. 31-летняя жительница Адыгеи вышла из дома на улице Бжегокайской в ауле Новая Адыгея 17 ноября 2020 года. В течение дня она передвигалась на машине Мitsubishi Lancer. Позже стало известно, что примерно в 10:00 она выехала на автомобиле из поселка Яблоновского. После этого информации о местонахождении Ярославы не было.

Пропавшую искали на территории Адыгеи и Краснодарского края. Ее отличительными чертами были два шрама на животе и татуировка в виде розы на правой руке. По факту исчезновения женщины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

15 февраля 2021 года организация «Лиза Алерт» сообщила на своей странице «Вконтакте», что женщину нашли погибшей. 17 февраля эту информацию подтвердили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Адыгее:

«Тело девушки нашли в пруду, назначены экспертизы».

Пропавшие без вести Следственный комитет смерть

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В пруду нашли тело женщины с татуировкой в виде розы, которая три месяца назад пропала под Краснодаром
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