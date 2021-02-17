На Кубани коронавирусом заболели еще 169 человек, в том числе 9-месячный ребенок
В Краснодарском крае к 17 февраля число инфицированных возросло до 36 тыс. 680
В России за минувшие сутки выявили еще 12 тыс. 828 человек с COVID-19, написал RT. Всего к 17 февраля известно о 4 млн 112 тыс. 151 случае заражения. За весь период умерли 81 тыс. 446 пациентов ковид-госпиталей (+467 новых летальных исходов), а 3 млн 642 тыс. 582 человека выздоровели (+17 тыс. 919).
Самый высокий суточный показатель по зараженным в Москве — 1 тыс. 282. Следом идут Санкт-Петербург (+1 тыс. 103) и Московская область (+470).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 326, Краснодарский край — 169, Ставропольский край — 162, Крым — 124, Кабардино-Балкария — 77, Севастополь — 75, Дагестан — 60, Карачаево-Черкесия — 51, Северная Осетия — 42, Ингушетия — 27, Адыгея — 26, Чечня — 14.
По данным регионального оперштаба, 169 новых случаев коронавируса выявили в 27 муниципалитетах Кубани. COVID-19 подтвердился у 75 мужчин и 94 женщин. Среди заболевших семеро детей, младшему их которых девять месяцев. Самому взрослому инфицированному пациенту 90 лет.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 49;
- в Сочи — 18;
- в Динском районе — 11;
- в Тихорецком и Гулькевичском районах — по 9;
- в Выселковском и Кавказском — по 7;
- в Крыловском районе — 6;
- в Геленджике, Тимашевском, Тбилисском и Мостовском районах — по 5;
- в Приморско-Ахтарском районе — 4;
- в Кореновском, Белореченском и Курганинском районах — по 3;
- в Туапсинском, Абинском, Калининском, Ленинградском, Темрюкском, Усть-Лабинском, Павловском районах, Анапе и Горячем Ключе — по 2;
- в Армавире и Красноармейском районе — по 1.
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С начала пандемии в Краснодарском крае лаборатории региона провели 2 млн 459 тыс. 762 исследования на COVID-19. Инфекцию обнаружили у 36 тыс. 680 человек, включая 2 тыс. 679 детей. Показатель заболеваемости достиг 646,3 случая на 100 тыс. населения края.
По данным кубанского минздрава, выздоровели 29 тыс. 932 пациента, в том числе 279 — за последние сутки. Еще 1 тыс. 759 человек спасти не удалось — в регионе зафиксировали 16 новых летальных случаев. 92 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 — на ЭКМО. В стационарах лечатся 1 тыс. 223 человека c подтвержденным COVID-19, еще 3 тыс. 766 лечатся на дому.
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