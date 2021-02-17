На Кубани коронавирусом заболели еще 169 человек, в том числе 9-месячный ребенок

В Краснодарском крае к 17 февраля число инфицированных возросло до 36 тыс. 680

В России за минувшие сутки выявили еще 12 тыс. 828 человек с COVID-19, написал RT. Всего к 17 февраля известно о 4 млн 112 тыс. 151 случае заражения. За весь период умерли 81 тыс. 446 пациентов ковид-госпиталей (+467 новых летальных исходов), а 3 млн 642 тыс. 582 человека выздоровели (+17 тыс. 919).

Самый высокий суточный показатель по зараженным в Москве — 1 тыс. 282. Следом идут Санкт-Петербург (+1 тыс. 103) и Московская область (+470).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация такая: Ростовская область — 326, Краснодарский край — 169 , Ставропольский край — 162, Крым — 124, Кабардино-Балкария — 77, Севастополь — 75, Дагестан — 60, Карачаево-Черкесия — 51, Северная Осетия — 42, Ингушетия — 27, Адыгея — 26, Чечня — 14.

По данным регионального оперштаба, 169 новых случаев коронавируса выявили в 27 муниципалитетах Кубани. COVID-19 подтвердился у 75 мужчин и 94 женщин. Среди заболевших семеро детей, младшему их которых девять месяцев. Самому взрослому инфицированному пациенту 90 лет.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 49;

в Сочи — 18;

в Динском районе — 11;

в Тихорецком и Гулькевичском районах — по 9;

в Выселковском и Кавказском — по 7;

в Крыловском районе — 6;

в Геленджике, Тимашевском, Тбилисском и Мостовском районах — по 5;

в Приморско-Ахтарском районе — 4;

в Кореновском, Белореченском и Курганинском районах — по 3;

в Туапсинском, Абинском, Калининском, Ленинградском, Темрюкском, Усть-Лабинском, Павловском районах, Анапе и Горячем Ключе — по 2;

в Армавире и Красноармейском районе — по 1.

С начала пандемии в Краснодарском крае лаборатории региона провели 2 млн 459 тыс. 762 исследования на COVID-19. Инфекцию обнаружили у 36 тыс. 680 человек, включая 2 тыс. 679 детей. Показатель заболеваемости достиг 646,3 случая на 100 тыс. населения края.