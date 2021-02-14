На Кубани третий день подряд фиксируют 17 смертей пациентов с коронавирусом

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани 14 февраля снова сообщил о 17 умерших пациентах с COVID-19 в регионе

Напомним, за последние сутки в регионе зафиксировали 167 случаев заражения кронавирусом и 17 смертей. Всего за период пандемии COVID-19 диагностировали у 36 тыс. 181 человека, из них умерли 1 тыс. 711 пациентов.

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По данным краевого оперштаба, у всех 17 умерших развилась тяжелая двусторонняя пневмония, также у них были сопутствующие заболевания.

В больницах Краснодара умерли восемь человек в возрасте от 56 до 96 лет. Это четыре мужчины и четыре женщины из краевого центра, Тбилисского, Павловского и Кореновского районов.

В Новороссийске умерли 60-летний и 66-летний местные жители. В Сочи — 73-летний и 78-летний мужчины, проживающие на курорте.

Врачам госпиталя в Лабинском районе не удалось спасти 72-летнего пациента. В Анапе скончался 64-летний мужчина. В Тихорецком районе — 51-летняя женщина. В Армавире умерла 84-летняя местная жительница. В Крымском районе — 69-летний мужчина.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина смерть

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