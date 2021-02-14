На Кубани COVID-19 выявили у 167 человек в возрасте от 7 месяцев до 96 лет

В России за последние сутки диагностировали 14 тыс. 185 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, 430 человек умерли. Больше всего инфицированных в Москве (1 тыс. 559), Санкт-Петербурге (1 тыс. 99) и Московской области (828). На юге лидерами стали Ростовская область (339), Ставропольский край (195), Краснодарский край (167), Крым (138), Севастополь и Кабардино-Балкария (по 79) и другие.

Всего в стране за период пандемии выявили 4 млн 71 тыс. 883 зараженных в 85 регионах, из которых скончалось 80 тыс. 126 человек.