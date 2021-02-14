На Кубани COVID-19 выявили у 167 человек в возрасте от 7 месяцев до 96 лет

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 14 февраля коронавирус диагностировали у 36 тыс. 181 человека

В России за последние сутки диагностировали 14 тыс. 185 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, 430 человек умерли. Больше всего инфицированных в Москве (1 тыс. 559), Санкт-Петербурге (1 тыс. 99) и Московской области (828). На юге лидерами стали Ростовская область (339), Ставропольский край (195), Краснодарский край (167), Крым (138), Севастополь и Кабардино-Балкария (по 79) и другие.

Всего в стране за период пандемии выявили 4 млн 71 тыс. 883 зараженных в 85 регионах, из которых скончалось 80 тыс. 126 человек.

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По данным краевого оперштаба, среди 167 заразившихся 76 мужчин и 91 женщина в возрасте от 7 месяцев до 96 лет. В Краснодаре выявили 52 случая, в Сочи — 13, в Динском районе — 11. В остальном случаи распределились так:

  • 9 — в Кавказском районе;
  • 8 — в Выселковском районе;
  • по 6 — в Армавире, Новопокровском и Ейском районах;
  • 5 — в Геленджике;
  • по 4 — в Каневском, Гулькевичском, Новокубанском, Кореновском и Тихорецком районах. 
  • по 3 — в Анапе, Староминском и Тимашевском районах;
  • по 2 — в Абинском, Отрадненском, Славянском, Лабинском, Тбилисском, Крымском, Успенском и Щербиновском;
  • по 1 — в Туапсинском, Апшеронском, Красноармейском, Мостовском, Павловском и Северском районах.

В медицинские организации края с подозрением на коронавирус обратились 179 тыс. 123 жителя. Всего COVID-19 на Кубани обнаружили у 36 тыс. 181 человека. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 637,5. Выздоровели 29 тыс. 77 пациентов (+339), умерли — 1 тыс. 711 больных (+17). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 98 пациентов, еще 3 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина

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