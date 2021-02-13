В ковид-госпиталях Кубани 103 человека в тяжелом состоянии подключили к ИВЛ

В Краснодарском крае с 12 по 13 февраля зафиксировали коронавирус еще у 170 человек

Всего с начала пандемии в стране регистрировали, по официальным данным, 4 млн 57 тыс. 698 человек с ковидом, пишет RT . Выздоровели 3 млн 577 тыс. 907 человек, 79 тыс. 696 жителей умерли.

В России за последние сутки выявили 14 тыс. 861 новый случай коронавируса. Выздоровели 18 тыс. 765 человек, было 502 летальных исхода.

В Краснодарском крае, передает местный оперштаб, за последние сутки зафиксировали 170 случаев. Инфекция подтвердилась в том числе у семерых детей, младшему из которых пять лет.

С начала пандемии коронавирус подтвердили у 36 тыс. 14 человек, включая 2 тыс. 652 ребенка. Из них 28 тыс. 738 человек (+384 за последние сутки) выздоровели, еще 1 тыс. 694 скончались (+20). 103 жителя находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо — на ЭКМО.

В стационарах лечат 1 тыс. 307 человек с подтвержденным COVID-19, еще 4 тыс. 275 человек — на дому.