На Кубани зарегистрировали 173 новых случая COVID-19

В Краснодарском крае диагноз COVID-19 к 12 февраля подтвердился у 35 тыс. 844 человек

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 15 тыс. 89 человек, написал RT. Всего за время пандемии инфекцию обнаружили у 4 млн 42 тыс. 837 жителей страны. Из них 79 тыс. 194 умерли (+507 новых летальных случаев), а 3 млн 559 тыс. 142 человека выздоровели (+20 тыс. 720).

Больше всего зараженных выявили в Москве — 2 тыс. 139. Потом идут Санкт-Петербург (+1 тыс. 134) и Московская область (+842).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация сложилась следующая: Ростовская область — 345, Ставропольский край — 208, Краснодарский край — 173 , Крым — 141, Севастополь — 81, Кабардино-Балкария — 80, Дагестан — 72, Карачаево-Черкесия — 55, Северная Осетия — 47, Адыгея — 30, Ингушетия — 30, Чечня — 15.

По данным оперштаба Кубани, среди 173 новых заболевших — 107 женщин и 66 мужчин, в том числе 11 детей. Самому младшему пациенту один год, старшему — 87 лет.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 50;

в Сочи — 39;

в Анапе, Кавказском и Каневском районах — по 7;

в Динском и Белоглинском — по 6;

в Кореновском, Северском и Славянском районах — по 5;

в Туапсинском и Крымском — по 4;

в Новороссийске, Тихорецком и Усть-Лабинском районах — по 3;

в Геленджике, Темрюкском, Успенском, Новокубанском, Брюховецком, Выселковском, Курганинском районах — по 2;

в Ленинградском, Белореченском, Калининском, Гулькевичском и Павловском — по 1.

За весь период наблюдений в лабораториях Краснодарского края провели 2 млн 432 тыс. 990 исследований на COVID-19. К 12 февраля подтвердились 35 тыс. 844 случая инфицирования . Показатель заболеваемости достиг 631,6 случаев на 100 тыс. населения региона.

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