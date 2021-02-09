В Сочи приезжий поджег Rolls-Royce стоимостью более 9 млн рублей и КамАЗ

В Сочи возбудили уголовное дело против приезжего из Новосибирской области, который поджег Rolls-Royce и КамАЗ

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения, установленных там. В результате они установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 49-летний приезжий из Новосибирской области, который жил в Сочи.

Местный житель сообщил в дежурную часть отдела полиции Хостинского района УВД Сочи, что неизвестный ночью поджег его автомобиль Rolls-Royce. Сумма ущерба составила более 9 млн рублей.

Мужчину задержали дома и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Во время проверки также выяснилось, что он причастен к поджогу КамАЗа в Адлерском районе.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.