На Кубани будут судить начальницу следственного отдела МВД, которая предложила за 800 тыс. рублей прекратить уголовное дело

Краснодарский край

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26 января в СК сообщили, что передали в суд уголовное дело против бывшей заместительницы начальника ОМВД России по Крымскому району

О возбуждении уголовного дела против замначальника отдела — начальницы следственного отдела ОМВД по Крымскому району стало известно в январе 2020 года. Тогда сообщалось, что она предложила местному жителю за взятку переквалифицировать уголовное дело на менее тяжкое, а потом прекратить его в связи с истечением сроков давности.

Спустя год следствие установило подробности дела. В декабре 2019 года руководительница следственного отдела встретилась с жителем Крымского района, в отношении которого ее подчиненный завел уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Сотрудница полиции сказала, что поможет прекратить дело, если получит 800 тыс. рублей. Фигурант дела сообщил об этом в органы СК. В это же время следователь, в производстве которой находилось дело, составила обвинительное заключение и направила его для проверки своему руководителю. Та приказала прекратить дело, после чего 12 декабря подчиненная выполнила ее указания.

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Руководительница отдела боялась изобличения и потому попросила другого подчиненного встретиться с подозреваемым и забрать у него «документы». Следователь, не подозревая о целях своей начальницы, увиделся с ним 13 декабря и получил 800 тыс. рублей. Дальнейшие действия пресекли сотрудники УФСБ России по краю.

На начальницу следственного отдела завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Покушение на получение взятки с использованием своего служебного положения, в крупном размере). С 31 января 2020 года она находится под стражей.

26 января в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что дело бывшей заместительницы начальника районного ОМВД с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Как писали Юга.ру, ранее сотрудники ГИБДД в Успенском районе организовали преступное сообщество и собирали взятки на автомобильном посту. В конце 2020 года глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что за все время они получили более 54 млн рублей.

Взятка Коррупция Крымский район Полиция Следственный комитет

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