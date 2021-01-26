26 января в СК сообщили, что передали в суд уголовное дело против бывшей заместительницы начальника ОМВД России по Крымскому району

О возбуждении уголовного дела против замначальника отдела — начальницы следственного отдела ОМВД по Крымскому району стало известно в январе 2020 года. Тогда сообщалось, что она предложила местному жителю за взятку переквалифицировать уголовное дело на менее тяжкое, а потом прекратить его в связи с истечением сроков давности. Спустя год следствие установило подробности дела. В декабре 2019 года руководительница следственного отдела встретилась с жителем Крымского района, в отношении которого ее подчиненный завел уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Сотрудница полиции сказала, что поможет прекратить дело, если получит 800 тыс. рублей. Фигурант дела сообщил об этом в органы СК. В это же время следователь, в производстве которой находилось дело, составила обвинительное заключение и направила его для проверки своему руководителю. Та приказала прекратить дело, после чего 12 декабря подчиненная выполнила ее указания.

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