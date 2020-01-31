Замначальника ОМВД Крымского района арестовали по делу о взятке за закрытие уголовного дела
Подозреваемую в получении взятки высокопоставленную сотрудницу отдела полиции по Крымскому району Кубани 31 января заключили под стражу
О возбуждении уголовного дела против замначальника отдела — начальника следственного отдела ОМВД по Крымскому району стало известно в середине января. По данным следствия, чиновница предложила местному жителю за 800 тыс. рублей переквалифицировать его уголовное дело на менее тяжкое, а в последующем прекратить в связи с истечением сроков давности. Мужчина сообщил об этом в органы СК.
При этом следователь, которая занималась его делом, уже готова была направить его для проверки руководителю. Однако начальник отказалась согласовывать обвинительное заключение и изучать материалы дела. Она поручила подчиненной переквалифицировать действия мужчины и прекратить расследование. 12 декабря дело закрыли.
После начальник отдела попросила своего подчиненного получить «документы» от мужчины. Тот забрал деньги, после чего действия полицейских пресекли сотрудники ФСБ.
По решению суда чиновницу заключили под стражу, расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
В краевом управлении МВД добавили, что сотрудников полиции отстранили от исполнения должностных обязанностей и назначили служебную проверку.
Как писали Юга.ру, в ноябре в Туапсе экс начальнику отдела МВД дали восемь лет строгого режима за взятку в 300 тыс. рублей.
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