В Краснодаре водитель протаранил четыре припаркованных машины

Краснодарский край

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Утром 27 декабря на улице Красных Партизан в Краснодаре произошло ДТП

Около 6:00 водитель автомобиля Mazda ехал по двору многоквартирного дома на улице Красных Партизан и протаранил четыре припаркованных машины: Nissan, Vortex, Mitsubishi и Skoda. После этого виновник ДТП сам обратился в полицию.

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В результате происшествия никто не пострадал. Водителю вынесли постановление за отсутствие страховки, это влечет штраф в 800 рублей, сообщили 28 декабря в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Как писали Юга.ру, в мае 2018 года водитель иномарки врезался в два припаркованных автомобиля в краевом центре и скрылся. А в январе 2019 года житель Ставрополя получил сотрясение мозга, протаранив припаркованные машины. В мае того же года в Краснодаре водитель погиб после того, как его машина врезалась в стоявший на обочине грузовик.

ДТП Краснодар

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