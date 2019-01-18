Водитель легковушки получил сотрясение мозга, наехав на три припаркованные машины в Ставрополе

Ставропольский край

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В Ставрополе 18 января в ДТП с участием четырех легковых автомобилей пострадал один человек

Авария случилась в 13:45. Двигаясь по внутриквартальной дороге от Рябинового проезда в сторону улицы Лермонтова, водитель автомобиля Doninvest Kondor был невнимателен, не справился с управлением и наехал на три припаркованные машины, сообщили в ОБ ДПС ГИБДД по Ставрополю.

В результате ДТП водитель Doninvest Kondor получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его госпитализировали. В ГИБДД уточнили, что за последние два года мужчину к административной ответственности привлекали два раза. У него взяли пробы на состояние алкогольного опьянения.

Припаркованные машины получили механические повреждения. По факту аварии проводят проверку.

ДТП Ставрополь
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