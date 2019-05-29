В Краснодаре водитель машины погиб, врезавшись в припаркованный грузовик

Краснодарский край

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В Краснодаре 28 мая автомобилист разбился, врезавшись в прицеп грузовика

Авария произошла в 18:30 на трассе М4 «Дон» возле поселка Индустриального. По предварительным данным, 26-летний водитель ВАЗ-2114 перестраивался и выехал на обочину. Там он врезался в стоящий грузовик MAN с полуприцепом, который ремонтировал 62-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что тормозной путь автомобиля составил около 20 метров. Предположительно, водитель превысил скорость, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Как сообщали Юга.ру, 27 мая в Краснодаре погибли водитель и пассажир машины, которая врезалась в стоящий грузовик.

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