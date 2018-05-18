В Краснодаре водитель иномарки наехал на два припаркованных автомобиля и скрылся

В Краснодаре объявили в розыск водителя, который повредил две машины на парковке

«По предварительным данным, 16 мая на Платановом бульваре, 19/2 неизвестный водитель автомобиля Chevrolet Lanos с госномерами Х633УХ 178 RUS наехал на две припаркованные машины Volkswagen и Subaru. После этого он скрылся», — сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Во время проверки правоохранители установили, что машина принадлежит жителю Ингушетии.

Граждан, которые располагают информацией о местонахождении автомобиля или скрывшегося водителя, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (965) 461-00-04 или 8 (861) 234-12-62.