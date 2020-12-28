В Краснодаре водитель наехал на четыре припаркованные машины

Краснодарский край

Распечатать

Утром 27 декабря на улице Красных Партизан в Краснодаре произошло ДТП

Около 6:00 водитель Mazda ехал во дворе многоквартирного дома на улице Красных Партизан. Он не справился с управлением и протаранил четыре припаркованных автомобиля: Nissan, Vortex, Mitsubishi и Skoda. После этого виновник ДТП сам обратился в полицию.

В результате происшествия пострадавших нет. Водителю вынесли постановление за отсутствие страховки, это влечет штраф в 800 рублей.

Как писали Юга.ру, в мае 2018 года водитель иномарки наехал на два припаркованных автомобиля в краевом центре и скрылся. А в январе 2019 года житель Ставрополя получил сотрясение мозга, протаранив припаркованные машины. В мае того же года в Краснодаре водитель погиб после того, как его машина врезалась в стоявший на обочине грузовик.

ДТП Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре водитель наехал на четыре припаркованные машины
В Гидрометцентре России рассказали о погоде на Кубани в новогоднюю ночь
В конце декабря на Кубани будет до 18 °C
У президента Абхазии подтвердился COVID-19
В Дагестане открыли памятник с сидящим на полу медиком ковид-госпиталя
В Краснодаре умерли четыре человека с коронавирусом

Лента новостей

Криминальные итоги — 2020

Самые громкие дела и приговоры в Краснодарском крае и Адыгее

Как краснодарские ТРЦ и супермаркеты будут работать в Новый год

Расписание Юга.ру

Партнерский

«Цель — дать каждому то, что ему хочется»

Соучредитель «Петрушки» — о философии сети, пицце, экологии и самой быстрой доставке

Реклама на портале