В Краснодаре водитель наехал на четыре припаркованные машины

Около 6:00 водитель Mazda ехал во дворе многоквартирного дома на улице Красных Партизан. Он не справился с управлением и протаранил четыре припаркованных автомобиля: Nissan, Vortex, Mitsubishi и Skoda. После этого виновник ДТП сам обратился в полицию.

В результате происшествия пострадавших нет. Водителю вынесли постановление за отсутствие страховки, это влечет штраф в 800 рублей.

Как писали Юга.ру, в мае 2018 года водитель иномарки наехал на два припаркованных автомобиля в краевом центре и скрылся. А в январе 2019 года житель Ставрополя получил сотрясение мозга, протаранив припаркованные машины. В мае того же года в Краснодаре водитель погиб после того, как его машина врезалась в стоявший на обочине грузовик.