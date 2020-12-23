На Кубани пенсионер зарезал беременную соседку и покончил с собой
В Апшеронском районе утром 22 декабря пенсионер убил 26-летнюю девушку, а затем покончил собой
Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 70-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 26-летней соседки (ч.1 ст. 105 УК РФ). Как сообщают СМИ, девушка была беременна.
Пенсионер и девушка жили в одном из домов в переулке Новом. Рано утром 22 декабря мужчина напал на соседку с ножом в подъезде. Ей удалось вырваться и убежать на улицу.
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Мужчина догнал ее и минимум восемь раз ударил ножом в грудь, шею и голову, после чего скрылся. Местная жительница, ставшая свидетелем преступления, вызвала скорую и полицию. Еще до приезда медиков девушка скончалась от полученных травм.
Правоохранители через некоторое время нашли тело подозреваемого в его гараже. По версии следствия, пенсионер покончил с собой.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы. В отношении подозреваемого проведут посмертную психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в 2015 году на Кубани пенсионер убил 18-летнего соседа из-за мотоцикла, а спустя два года в Новороссийске на глазах у полицейского мужчина убил соседа. В мае 2020 года в зале суда выпустили из-под стражи мужчину, который годом ранее в Анапе убил двух соседей из-за громкой музыки.
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