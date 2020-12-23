На Кубани пенсионер зарезал беременную соседку и покончил с собой

В Апшеронском районе утром 22 декабря пенсионер убил 26-летнюю девушку, а затем покончил собой

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 70-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 26-летней соседки (ч.1 ст. 105 УК РФ). Как сообщают СМИ, девушка была беременна.

Пенсионер и девушка жили в одном из домов в переулке Новом. Рано утром 22 декабря мужчина напал на соседку с ножом в подъезде. Ей удалось вырваться и убежать на улицу.

Мужчина догнал ее и минимум восемь раз ударил ножом в грудь, шею и голову, после чего скрылся. Местная жительница, ставшая свидетелем преступления, вызвала скорую и полицию. Еще до приезда медиков девушка скончалась от полученных травм.

Правоохранители через некоторое время нашли тело подозреваемого в его гараже. По версии следствия, пенсионер покончил с собой.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы. В отношении подозреваемого проведут посмертную психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.