Власти Краснодара рассказали, появится ли в городе крематорий и когда

Напомним, в 2011 году мэр Краснодара Владимир Евланов сообщил, что городские власти выделят около 200 га земель в пригороде под новое кладбище, на территории которого будет находиться крематорий. Через два года стало известно, что чиновники рассматривают возможность его строительства на Славянском кладбище, где заканчиваются свободные площади.

В итоге в 2016 году первый и пока единственный в крае крематорий открылся в Новороссийске на кладбище «Кабахаха-4». Журналист и фотограф портала Юга.ру побывали в нем и выяснили, как он функционирует. Материал можно прочитать тут.