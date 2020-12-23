Власти Краснодара рассказали, появится ли в городе крематорий и когда
Мэр Краснодара Евгений Первышов 23 декабря на брифинге заявил, что в городе планируют построить крематорий
Напомним, в 2011 году мэр Краснодара Владимир Евланов сообщил, что городские власти выделят около 200 га земель в пригороде под новое кладбище, на территории которого будет находиться крематорий. Через два года стало известно, что чиновники рассматривают возможность его строительства на Славянском кладбище, где заканчиваются свободные площади.
В итоге в 2016 году первый и пока единственный в крае крематорий открылся в Новороссийске на кладбище «Кабахаха-4». Журналист и фотограф портала Юга.ру побывали в нем и выяснили, как он функционирует. Материал можно прочитать тут.
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На пресс-конференции с журналистами мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что строительство крематория в Краснодаре все-таки планируется. Однако это дело не одного года.
«Будет государственно-частное партнерство из-за особенностей законодательства. Сейчас речь о размещении у нового кладбища на хуторе Копанском. Готовятся конкурсные процедуры», — заявил глава города.
Как писали Юга.ру, городская дума Краснодара 2 сентября утвердила новую редакцию генерального плана. Согласно нему, в станице Елизаветинской в районе учхоза «Кубань» появится новое кладбище площадью 300 га. Из них 25 га отвели под строительство кремационного комплекса. На реализацию проекта потребуется минимум 200 млн рублей. Департамент архитектуры и градостроительства уже начал прием заявок от потенциальных инвесторов.
В октябре губернатор Вениамин Кондратьев подписал закон о внесении изменений в п. 1 ст. 25 закона № 666 «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае». В нем сказано, что крематории «могут находиться в ведении органов местного самоуправления».
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