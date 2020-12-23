Первышов прокомментировал слухи о выдвижении в Госдуму России

23 декабря мэр Краснодара Евгений Первышов ответил на вопрос журналистки Юга.ру о планах выдвигаться в Госдуму РФ

Выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва должны пройти в сентябре 2021 года. 23 декабря в ходе брифинга журналистка Юга.ру попросила главу Краснодара прокомментировать слухи, согласно которым он планирует уйти в качестве депутата в Госдуму. Первышов ответил:

«Я сразу скажу: это неправда. Я в Государственную Думу не собираюсь».

Отметим, что предыдущий мэр города Владимир Евланов в 2016 году баллотировался в Госдуму. Это произошло после того, как губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что городу нужна «перезагрузка», а знания Евланова могли бы пригодиться на федеральном уровне для продвижения интересов региона. По итогам выборов он стал депутатом VII созыва.