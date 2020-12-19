Команда Галицкого впервые презентовала второй стадион в Краснодаре

О том, что в районе футбольных полей Академии ФК «Краснодар» вдоль улицы Посадского идет строительство нового футбольного стадиона, стало известно в сентябре, когда фотограф Евгений Таранжин снял стройку с коптера.

Официального подтверждения, что именно бизнесмен Сергей Галицкий строит новый стадион, журналистам получить не удалось. Представители ФК «Краснодара» отказались комментировать информацию, говорить о вместимости новой арены и для какой команды возводится стадион.