Команда Галицкого впервые презентовала второй стадион в Краснодаре

Краснодарский край

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Вечером 18 декабря в соцсетях команды бизнесмена Сергея Галицкого впервые прокомментировали ход строительства нового футбольного стадиона в Краснодаре

О том, что в районе футбольных полей Академии ФК «Краснодар» вдоль улицы Посадского идет строительство нового футбольного стадиона, стало известно в сентябре, когда фотограф Евгений Таранжин снял стройку с коптера.

Официального подтверждения, что именно бизнесмен Сергей Галицкий строит новый стадион, журналистам получить не удалось. Представители ФК «Краснодара» отказались комментировать информацию, говорить о вместимости новой арены и для какой команды возводится стадион.

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Тем не менее, краснодарский фотограф продолжил снимать на камеру ход строительства и делиться снимками в соцсетях. Как выглядела стройка с высоты птичьего полета в конце ноября, можно посмотреть здесь.

Вечером 18 декабря в инстаграме «Команда Галицкого» опубликовали фото и видео, снятые на строительной площадке. В публикации рассказали, что стадион возводится для команды «Краснодар-2». Новая арена сможет вместить 7 тыс. зрителей.

Отметим, что в 2018 году, когда ФНЛ предложила «Краснодару-2» принять участие в первенстве, президент лиги Игорь Ефремов сообщил об одном нюансе: «Вместимость [поля Академии] — 1,6 тыс. зрителей, а для второй категории нужно 3 тыс. мест [п. «в» ст. 6.6 регламента ФНЛ — Юга.ру].

Краснодар Сергей Галицкий Стадион ФК «Краснодар» Строительство Футбол

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