На Кубани стали реже наказывать за нарушение антиковидных правил

Власти Краснодарского края 14 декабря сообщили, что в регионе стали выписывать меньше протоколов за нарушение режима повышенной готовности

Режим повышенной готовности действует на Кубани с 15 марта. Накануне губернатор Вениамин Кондратьев продлил действие режима до полуночи 31 декабря. Это значит, что жители региона должны носить маски в местах массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. За соблюдением антиковидных правил на Кубани следят рейдовые группы.

Накануне вице-губернатор Игорь Чагаев рассказал, что в регионе на 10% снизилось число составленных протоколов за нарушение режима повышенной готовности. За прошедшую неделю выписали 2 тыс. 249 протоколов по 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Всего с ноября против нарушителей составили более 12 тыс. протоколов. Из них свыше 11 тыс. оформили сотрудники полиции, почти 600 — представители Роспотребнадзора, а органы исполнительной власти — более 500, сообщили 14 декабря в пресс-службе администрации Краснодарского края.