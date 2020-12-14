В Сочи охранник разбил стекло автомобиля такси, водитель которого зашел в магазин без маски
В Сочи охранник магазина кулаком разбил стекло машины такси за то, что его водитель зашел в торговую точку без средств индивидуальной защиты
Ночью 11 декабря паблик «ЧП Сочи» опубликовал видео, снятое таксистом на улице Тоннельной, 2. На кадрах видно, как охранник подходит к автомобилю и с размаха ударяет в боковое стекло со стороны водителя. Осколки попали таксисту в лицо. По его словам, он зашел в магазин, чтобы купить молочный коктейль, но ему отказали в покупке и он вернулся в машину за маской. В этот момент к такси подбежали охранники.
Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт и подал заявление в полицию.
«По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего», — сообщили 14 декабря порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по Сочи.
Представитель пресс-службы добавил, что инцидент произошел 10 декабря. Сейчас проводятся следственные действия, собирается доказательственная база и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как писали Юга.ру, 5 ноября власти Краснодарского края заявили, что магазины имеют право не впускать посетителей без маски, а носить их надо даже на светофорном перекрестке.
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