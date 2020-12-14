В Сочи охранник разбил стекло автомобиля такси, водитель которого зашел в магазин без маски

В Сочи охранник магазина кулаком разбил стекло машины такси за то, что его водитель зашел в торговую точку без средств индивидуальной защиты

Ночью 11 декабря паблик «ЧП Сочи» опубликовал видео, снятое таксистом на улице Тоннельной, 2. На кадрах видно, как охранник подходит к автомобилю и с размаха ударяет в боковое стекло со стороны водителя. Осколки попали таксисту в лицо. По его словам, он зашел в магазин, чтобы купить молочный коктейль, но ему отказали в покупке и он вернулся в машину за маской. В этот момент к такси подбежали охранники.

Читайте также: В Адыгее пассажир ударил ножом водителя маршрутки за требование надеть маску