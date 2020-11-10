В Адыгее задержали мужчину, который ранил ножом водителя маршрутки из-за требования надеть маску

Адыгея

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Полиция Адыгеи 10 ноября сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в ранении водителя маршрутки из-за просьбы соблюдать масочный режим

Напомним, днем 29 октября в Майкопе водитель маршрутки сказал одному из пассажиров надеть маску, однако он отказался. Тогда мужчина остановил машину и ждал, пока нарушитель покинет общественный транспорт. Пассажир вышел, зашел со стороны водителя и дважды ударил его ножом в левую руку, после чего ушел.

После произошедшего сотрудники МВД России по Майкопу организовали комплекс мероприятий, направленный на изучение всех обстоятельств произошедшего и поиск мужчины, скрывшегося с места конфликта. В результате полицейские установили причастность 43-летнего ранее судимого жителя Шовгеновского района.

В пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее уточнили, что мужчину задержали и опросили, он признал вину. Полиция рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела.

Разбойное нападение

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