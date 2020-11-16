Приют «Краснодог» начал бесплатно стерилизовать бездомных собак в Краснодаре

Краснодарский край

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15 ноября в краснодарском приюте «Краснодог» рассказали о новой акции

В организации рассказали, что проект пробный и собак планируют стерилизовать до конца 2020 года. Приют заключил договор со сторонней компанией. Бригада ловцов будет приезжать на вызовы по указанным адресам и затем передавать собак в приют.

В «Краснодоге» бездомных животных обработают от блох и паразитов и стерилизуют. Затем на ухе разместят бирку либо чип с индивидуальным номером, занесут данные о собаке в единую базу, сделают прививку от бешенства и после снятия швов вернут обратно.

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Для того, чтобы подать заявку, надо написать на почту sobakiykx@rambler.ru произвольное письмо с просьбой отловить, стерилизовать собак и вернуть на прежнее место.

В инстаграме организации указали, что не принимают заявки и не решают, куда выезжать ловцам. С дополнительными вопросами можно позвонить по телефону 8 (918) 652-03-33 с 11:00 до 17:00 в будни.

Животные Краснодар

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