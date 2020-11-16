Приют «Краснодог» начал бесплатно стерилизовать бездомных собак в Краснодаре

В организации рассказали, что проект пробный и собак планируют стерилизовать до конца 2020 года. Приют заключил договор со сторонней компанией. Бригада ловцов будет приезжать на вызовы по указанным адресам и затем передавать собак в приют.

В «Краснодоге» бездомных животных обработают от блох и паразитов и стерилизуют. Затем на ухе разместят бирку либо чип с индивидуальным номером, занесут данные о собаке в единую базу, сделают прививку от бешенства и после снятия швов вернут обратно.